В Каменске-Уральском простятся с 25-летним снайпером, погибшим под Артемовском

В Каменске-Уральском (Свердловской область) пройдет прощание с 25-летним снайпером Даниилом Ульяновым, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом со ссылкой на администрацию города пишет Е1.ru. Мужчина отправился на СВО добровольцем 1 июня 2023 года, а 10 июля погиб при выполнении боевого задания под Артемовском.

Даниил Ульянов родился Каменске-Уральском. В юности занимался футболом играл в команде «Удача». По окончании школы работал кровельщиком.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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