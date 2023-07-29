На Кубани смертность от злокачественных новообразований трахеи, бронхов и легкого за пять лет снизилась на 11,1%

За последние пять лет смертность от злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легкого в Краснодарском крае снизилась на 11,1%. Если в 2018 году на 100 тыс. населения приходилось 35,9 летальных исходов, то в 2022 году их число сократилось до 31,9 смертей. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в минздраве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайд министерства здравоохранения Краснодарского края Фото: Официальный сайд министерства здравоохранения Краснодарского края

Тем не менее, как отмечают специалисты ведомства, в структуре онкологической смертности населения края в прошлом году перечисленные онкопатологии по-прежнему занимали первое место.

«Снижение смертности от рака трахеи, бронхов и легкого связано с появлением в последние годы эффективных препаратов таргетной и иммунной терапии, внедрением и увеличением доступности молекулярно-генетического тестирования, в том числе секвенирования нового поколения, что позволяет подобрать персонализированное лечение для конкретного пациента и его типа опухоли»,— комментирует ситуацию руководитель онкологической службы краснодарской клиники «Евроонко», врач-онколог Антон Ёлкин.

По мнению эксперта, уменьшение онкологической летальности связано и увеличением выявляемости опухолей трахеи, бронхов и легкого на ранних стадиях. Об этом и свидетельствуют данные минздрава: удельный вес злокачественных новообразований, выявленных в I-II стадиях, за последние пять лет увеличился с 24,2% в 2018 году до 27,6% в прошлом. Но по-прежнему как на Кубани, так и в России в целом в 70% случаев эти онкопатологии обнаруживаются на поздних стадиях.

«Дело в том, что рак трахеи, бронхов и легкого, очень трудно обнаружить на ранних стадиях: он никак не проявляет себя. Беспричинный, приступообразный кашель, мокрота с кровью, хроническая усталость, одышка, потеря веса, болевые ощущения в груди – эти симптомы свидетельствуют об уже распространенном характере болезни»,— поясняет Антон Ёлкин.

Врач-онколог советует людям после 50 лет с 30-летним стажем курения и выкуривающим больше пачки сигарет в день пройти низкодозовую компьютерную томографию — наиболее информативный метод диагностики рака трахеи, бронхов и легкого. Благодаря этому скрининговому исследованию можно уменьшить смертность на 20%.

«Лучшая профилактика злокачественных новообразований дыхательной системы — это отказ от курения. Доказано многочисленными исследованиями, что в 90% случаев причина возникновения опухолей трахеи, бронхов и легкого — это табакокурение»,— резюмирует Антон Ёлкин.

Маргарита Синкевич

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