В Челябинскую область поступило 150 комплексов для обработки бюллетеней

В этом году избирательным комиссиям Челябинской области поступило 150 дополнительных комплексов обработки избирательных бюллетеней модели КОИБ-2017. Они будут использованы при проведении выборов президента РФ в 2024 году. Об этом сообщают в облизбиркоме.

Всего Центральная избирательная комиссия России распределила между избирательными комиссиями субъектов 2 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017.

«Теперь в распоряжении избирательных комиссий области находится 379 комплексов обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010 и КОИБ-2017, что значительно упростит подсчет голосов избирателей при их использовании»,— отмечают в избиркоме региона.



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