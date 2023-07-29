В Ижевске заработал светофор у ЖК «Ежевика» на улице 10 лет Октября

В Ижевске запустили светофор у пешеходного перехода на ул. 10 лет Октября рядом с ЖК «Ежевика». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии. Оборудовать на этом участке регулируемый пешеходный переход просили жители новых микрорайонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С обеих сторон дороги обустроили подходы к переходу, островок безопасности посередине дороги, установили ограждения, дорожные знаки и светофор вызывного действия. Стоимость оборудования пешеходного перехода составила 2,7 млн руб.

Рядом с переходом планируется обустроить заездные карманы и посадочные площадки для общественного транспорта, установить остановочные павильоны и запустить автобусный маршрут.

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