«Девелопмент-Югу» согласовали смену зонирования для застройки 14 участков на Иве

Комиссия по землепользованию и застройке повторно рассмотрела предложение группы «Девелопмент-Юг» об установлении высотности застройки на 14 участках в микрорайоне Ива. Структура девелопера — ООО СЗ «Ива-Девелопмент» — предложила дополнить градрегламент зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 подзоной в 10 этажей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Планируемое жилье и бассейн на Иве Фото: Планируемое жилье и бассейн на Иве

На арендованных компанией участках возле комплексов Спортивный микрорайон Ива и «Погода» предлагается установить подзоны с высотностью строительства 4, 10 и 16 этажей. На этих землях «Девелопмент-Юг» возведет 250 тыс. кв. м жилья и плавательный бассейн. Проект компании получил статус приоритетного инвестиционного. Проект девелопера по установлению высотности застройки на Иве уже прошел процедуру публичных слушаний. Члены комиссии одобрили предложение компании.

СИК «Девелопмент-Юг» занимается комплексным освоением микрорайона Ива-1 (80 га) в Перми. Девелопер также создает там объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передает их муниципалитету. Кроме того, компания приступила к строительству ЖК «Мы» в Кондратово. Сейчас девелопер намеревается продолжить застройку Ивы и возвести там еще 250 тыс. кв. м жилья и плавательный бассейн площадью 10 тыс. кв. м. В декабре краевые власти присвоили проекту компании статус приоритетного инвестиционного. Это позволит застройщику получить в аренду без торгов и по льготной ставке 19,5 га земли для строительства.