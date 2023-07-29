На Кубани добыча полезных ископаемых год к году выросла на 36,2%

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, на Кубани по виду экономической деятельности «добыча прочих полезных ископаемых» в январе—мае 2023 года отгружено товаров собственного производства на 2,9 млрд руб. Это 136,2% к соответствующему периоду прошлого года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в министерстве промышленной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска

В ведомстве пояснили, что рост связан с увеличением объемов строительства и повышением спроса на инертные материалы. В частности, гальки и гравия добыли на 6,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, щебня — на 4,1%, а песчано-гравийных смесей — на 20,2%. Кроме того, сохраняется темп роста объемов производства продукции за счет увеличения добычи природных песков на 38,7%. Прочей неметаллической минеральной продукции отгружено на сумму 35,9 млрд руб., что на 12,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Рост объема отгруженной продукции отмечен практически по всей номенклатуре строительных материалов и связан с увеличением их сезонной потребности. В настоящее время на Кубани строительные материалы производят более тысячи предприятий, где занято свыше 20 тыс. человек»,— рассказали в министерстве промышленной политики Краснодарского края.

Среди самых крупных предприятий ОАО «Новоросцемент» (г. Новороссийск) с численностью сотрудников 1,8 тыс. человек; ООО «Кнауф Гипс Кубань» (Мостовский район) — 335 человек; ООО ИСК «Верхнебаканский цементный завод» (г. Новороссийск) — 651 человек.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время реализуются инвестиционные проекты по модернизации и развитию таких производств, как АО «Гулькевичский завод бетонных блоков» и ООО «Усть-Лабинский завод МЖБК».

В Краснодарском крае создан комплекс мер финансовой и нефинансовой государственной поддержки промышленных предприятий, в том числе строительных материалов. Так, министерством в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» производителям строительных материалов предоставляются субсидии на возмещение части понесенных затрат по девяти направлениям.

«Меры государственной поддержки стимулируют развитие промышленных предприятий, производящих строительные материалы, в том числе их инвестиционную активность, а также появление новых высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест, рост объемов промышленного производства, налоговых поступлений во все уровни бюджета, доходы населения и, соответственно, инвестиционную привлекательность Краснодарского края в целом»,— отмечают в министерстве промышленной политики региона.

Маргарита Синкевич

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