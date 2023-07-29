Грозы и дожди могут пройти в субботу в Петербурге

В субботу, 29 июля, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, заявил специалист цента «Фобос» Михаил Леус. В городе возможны дожди и грозы.

По его словам, Петербург находится на периферии циклона, кружащего над Скандинавией. «Температура воздуха +20…+22°, по области +18…+23°. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы»,— добавил господин Леус.

В воскресенье же день пройдет без осадков. Температура воздуха составит около 22-24 градусов тепла. Однако ночью будут идти дожди.

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