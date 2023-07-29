«Одноклассники» уберут оценки под фото и введут возможность скрывать свои «классы»

Социальная сеть «Одноклассники» уберет возможность ставить оценки под фото. У пользователей соцсети также появится возможность скрывать от других свои лайки (классы), сообщает РБК со ссылкой на представителя «Одноклассников». Издание убедилось, что функция анонимных лайков уже появилась.

«Отказ от функции оценок — один из шагов платформы по развитию комфортной среды в соцсети. Ранее "Одноклассники" запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, которые нарушают правила платформы, временно ограничивается возможность комментирования публикаций»,— объяснил РБК нововведения представитель соцсети.

Сейчас в «Одноклассниках» у пользователей есть возможность ставить под фото не только «классы», но и оценки по пятибалльной шкале. Раньше в соцсети была также функция платной оценки «пять с плюсом», но от нее отказались летом этого года. Кроме того, до недавнего времени в «Одноклассниках» была возможность видеть, под какими публикациями ставят «классы» другие пользователи.

Эрдни Кагалтынов