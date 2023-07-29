В Краснодаре прогнозируют солнечную, но не жаркую погоду

В кубанской столице 29-30 июля осадков не ожидается, будет солнечно, сухо, но не жарко. Температура воздуха в субботу не превысит +27…+29°, а в воскресенье — +30…+32°. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

29 июля на погоду в регионе, по словам синоптика, начнет влиять гребень антициклона. «Надвигаясь с юго-запада, он оттеснит дождевые тучи за пределы региона, однако несмотря на обилие солнца, температура воздуха окажется ниже климатической нормы»,— написал Михаил Леус. При этом атмосферное давление вырастет до 757 мм рт. ст. Такой уровень близок к норме.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram