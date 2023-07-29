На улице в центре Челябинске ограничат движение на два месяца

В Челябинске на участке улицы Российской от улицы Маркса до Коммуны будет ограничено движение транспорта до 30 сентября. Проезд будет только односторонним, в сторону улицы Труда, поясняют в администрации города.
Ограничения связаны с капитальным ремонтом напорно-самотечного коллектора.
«Просим водителей учитывать дорожную остановку и заранее планировать свой маршрут»,—советуют в мэрии.
Также в связи с ремонтом теплотрассы будет до 10 августа ограничено движение транспорта на пересечении Свердловского проспекта с улицей Островского.