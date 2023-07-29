В зоопарке Екатеринбурга из-за посетителей погибла самка павлина

В зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей погибла самка павлина Монетка. Причиной смерти стало желудочное кровотечение, операция не помогла. В ее желудке обнаружили монеты, крышки от банок, проволока, прочий мусор. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка. Другая самка павлина с таким же диагнозом после операции находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе отметили, что посетители не только бросают в клетку с павлинами мусор, но пугают и гоняют птиц, выдергивают у них перья.

«К сожалению, участились случаи, когда посетители зоопарка ведут себя не подобающим образом в отношении животных — стучат по вольерам, кричат, бросают еду и различные мелкие несъедобные предметы. Животные в таких ситуациях испытывают сильный стресс, что при частом повторении в итоге может привести к инфаркту или инсульту»,— подчеркнули в зоопарке.

Напомним, в 2021 году в Екатеринбургском зоопарке погиб белый медведь Умка. Причиной гибели стал проглоченный животным детский мячик, который забросил в вольер один из посетителей. На тот момент медведю было 25 лет.

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