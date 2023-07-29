Каждый пятый житель УрФО сталкивался с сексуальными домогательствами на работе

Около 20% жителей Уральского федерального округа (УрФО) лично сталкивались с сексуальными домогательствами на работе. Обычно речь идет о неприличных высказываниях или оскорблениях, нежелательных прикосновениях, а также о принуждении к интимной близости. Об этом чаще всего заявляют юристы и маркетологи, следует из исследования hh.ru.

Еще 80% уральцев заявили, что лично не сталкивались с харассментом. При этом каждый четвертый опрошенных подтвердил, что знает о случаях сексуальных домогательств в отношении своих коллег.

Меры для предотвращения или расследования случаев домогательств в 78% компаний отсутствуют либо не афишируются. В 5% фирмах есть механизмы защиты сотрудников, которые сообщили о домогательствах, в 4% — запрет на домогательства прописан во внутренних регламентах. Кроме того, 3% опрошенных заявили, что у них на работе проводится регулярное обучение сотрудников корпоративной этике.

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