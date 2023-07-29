Австралия приостановила учения с США из-за крушения вертолета

Австралия приостановила крупные военные учения с США после того, как участвовавший в них вертолет упал в Тихий океан. В результате чего четыре члена экипажа пропали без вести, сообщает AFP.

ЧП случилось вчера вечером, 28 июля. По словам главы австралийского Минобороны Ричарда Марлза, вертолет MRH-90 Taipan затонул в субтропических водах близ острова Гамильтон.

«Сейчас, когда мы разговариваем с вами, четыре члена экипажа еще не найдены»,— рассказал министр журналистам после почти ночных поисков, которые должны продолжиться сегодня.

По данным AFP, все четверо членов экипажа — являются австралийцы. Что стало причиной инцидента, неизвестно. Пока неясно, возобновятся ли военные учения, которые должны были завершиться 4 августа.

В учениях Talisman Sabre принимают участие 30 тыс. военнослужащих из Австралии, США, а также Японии, Франции, Германии, Южной Кореи. В рамках маневров планировалось провести высадку морского десанта и ряд воздушных операций, они направлены на «демонстрацию силы западных военных альянсов», уточняет агентство.

О том, как США ищут союзников в Тихом океане, читайте в материале «Ъ» «Где Тонга, там и рвется».

Лаура Кеффер