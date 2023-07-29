В Кургане локализовали пожар в здании хлебозавода

В Кургане произошел пожар в производственном здании по улице Промышленная, 4. На 08:13 возгорание удалось локализовать, сообщают в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в здании, где находится хлебозавод и его фирменный магазин, поступило диспетчеру в 05:36. По прибытии пожарные установили, что горит кровля и мансардный этаж. Площадь пожара составила 800 кв. м. В тушении было задействовано 33 сотрудника МЧС и 9 девять единиц техники. Ликвидация возгорания продолжается.

«Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина пожара устанавливается»,— дополняют в ГУ МЧС по Курганской области.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте