В суд направлены уголовные дела о хищениях денег у пенсионеров под видом проверки газового оборудования

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении двух жителей Перми, обвиняющихся в совершении свыше 40 эпизодов мошенничества и краж у пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, злоумышленники с марта 2021 года по октябрь 2022 года совершали поквартирные обходы, выбирая квартиры, где проживали престарелые люди и, представляясь сотрудниками газовой службы, предъявляя поддельные удостоверения, создавали видимость проверки газового оборудования в квартирах. При этом, указывали пожилым людям на необходимость замены оборудования (газовые шланги, плиты и т.д.) ввиду его несоответствия нормативным требованиям, обещая предоставить новое или оказать иные услуги в короткий промежуток времени.

По уголовным делам потерпевшими признано 25 пенсионеров, общая сумма причиненного ущерба составила более 1, 7 млн руб. С одной обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении неё выделено в отдельное производство. В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Орджоникидзевский суд Перми для рассмотрения по существу.