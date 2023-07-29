Россиянке грозит 10 лет тюрьмы в США после изъятия 450 кг марихуаны у граждан РФ и Боливии

Россиянке Наталье Семеновой грозит до 10 лет тюрьмы в США, сообщил адвокат Алексей Тарасов. Вместе с госпожой Семеновой в феврале были задержаны ее муж гражданин США Рассел Рос, еще три россиянина и три гражданина Боливии. При обысках было изъято 450 кг марихуаны, сообщил господин Тарасов ТАСС.

Прокуратура вменяет россиянке преступный сговор и пособничество в производстве наркотиков. Заседание суда запланировано на 6 ноября. По его словам, госпожа Семенова не признала вину ни по одному пункту.

Россиянка находится в тюрьме округа Грегг. Защитник заявил, что ее состояние «оставляет желать лучшего», у нее есть хронические заболевания и проблемы с зубами. Господин Тарасов считает, что ее подзащитной нужно пройти обследование у дантиста, но в «условиях тюрьмы это сделать трудно».

Леонид Уварчев