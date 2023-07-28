Исследовательские технологии применят на выборах

Новый ректор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ, бывший КХТИ) Юрий Казаков может стать новым депутатом думы Казани. Он заявился на предстоящие в сентябре выборы по Павлюхинскому округу в качестве самовыдвиженца. Депутатское место, на которое он претендует, ранее принадлежало представителю «Единой России», но сейчас партия власти в выборах участвовать не будет и таким образом готова уступить свой мандат. Что его получит Юрий Казаков, эксперты не сомневаются, полагая, что он уже наработал связи с региональными элитами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков заявился самовыдвиженцем на выборы в Казанскую городскую думу. Он баллотируется по Павлюхинскому одномандатному округу (включает в себя часть Приволжского района Казани). Информация об этом появилась в ГАС «Выборы».

Вакантное депутатское место в гордуме ранее принадлежало гендиректору АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» Риме Мухамедшиной. В 2020 году она выиграла выборы в Павлюхинском округе как представитель «Единой России». Однако осенью 2022 года ее избрали депутатом Госсовета Татарстана. Выборы среди претендентов на освободившийся мандат назначены на 10 сентября этого года.

Кроме господина Казакова кандидатами в депутаты выдвинулись еще четыре человека: главный инженер ООО «МД-сервис» Рамиль Ахметгалиев (КПРФ), самозанятый Сергей Гуськов (ЛДПР), руководитель юротдела благотворительной организации «Игелек» Ригина Садыкова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и временно неработающий Данил Парамошкин (самовыдвиженец). На выборы в этом округе также заявлялась индивидуальный предприниматель Роза Гайнутдинова, помощник депутата Госдумы Амира Хаматова (партия «Новые люди»). Однако затем она утратила статус выдвинутого кандидата.

Единороссы своего кандидата выставлять не стали. «„Единая Россия“ не будет выдвигать кандидата на довыборы в Казанскую городскую думу по Павлюхинскому округу в целях сохранения представительства субъектов политического процесса»,— сказали „Ъ“ в пресс-службе татарстанского отделения партии.

Выдвижение и подача документа для регистрации кандидатов продлится до 31 июля. Господин Казаков как самовыдвиженец должен будет представить подписи 0,5% избирателей в свою поддержку (это менее 200 подписей).

Юрий Казаков родился в ТАССР в 1976 году. Окончил Казанский государственный технологический университет (в 2011 году стал КНИТУ, получив статус национального исследовательского университета). В 1998–2008 годах господин Казаков работал преподавателем в нижнекамском филиале вуза. С 2007 года он также работал в томской лаборатории синтеза пластмасс ООО «НИОСТ» и возглавил ее в 2014 году. С 2019 года Юрий Казаков руководил службой «Технологическая экспертиза» в ООО «СИБУР».

В июне 2020 года господин Казаков стал врио главы КНИТУ-КХТИ, когда от должности ректора был отстранен руководивший вузом с 2018 года Сергей Юшко (его обвинили в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и сейчас продолжают судить). 16 мая на конференции работников и обучающихся КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков был избран ректором. Он набрал голоса 199 делегатов из 290. Его кандидатуру поддержали также власти Татарстана.

Дозвониться „Ъ“ до господина Казакова вчера не удалось. Представители политических партий, к которым обратился „Ъ“, также не смогли прокомментировать ход избирательной кампании.

«В существующей системе принято, что ректоры и другие руководители крупнейших вузов представлены в региональных и муниципальных органах власти»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев. В связи с этим, по его словам, парламенты на местах «носят оттенок корпоративности». «Поэтому ничего здесь удивительного нет. КНИТУ может иметь своего представителя в Казгордуме, и, вероятнее всего, он будет иметь его»,— говорит политолог. Он отмечает, что господин Казаков, став врио, успел наработать «устойчивые связи с региональными элитами». По словам Сергея Сергеева, также ожигаемо, что «Единая Россия» не стала выставлять своего кандидата. «В этом случае партия власти шире, чем „Единая Россия“, и ректор КНИТУ к ней принадлежит. Было бы хорошо, если бы избрание Казакова сыграло на благо вуза»,— заключил эксперт.

Кирилл Антонов