В Крыму «Лада Калина» влетела в дерево: водитель погибла, ребенок в больнице

В пятницу, 28 июля, на автодороге «Таврида — Джанкой — Красноперекопск» произошло ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель, несовершеннолетний пассажир доставлен в больницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма.

По предварительным данным, 41-летняя женщина, передвигаясь на автомобиле «Лада Калина» со своим ребенком, не справилась с управлением и врезалась в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля погибла, несовершеннолетний пассажир госпитализирован»,— говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Тат Гаспарян

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