Сочи Парк поддержал волонтерскую акцию «Экомобиль»

В Сочи прошло экомероприятие всероссийское волонтерское экодвижение «РазДельный сбор»

Важное для города экомероприятие всероссийское волонтерское экодвижение «РазДельный сбор» проводит ежемесячно. В июльской акции приняла участие и инженер-эколог Сочи Парка Наталья Трубачева.

У «Экомобиля» и Сочи Парка есть одна общая задача — объяснить, почему так важно разделять отходы, и на своем примере показать, как это сделать правильно. За два дня «зеленой» акции удалось собрать, к примеру, 345 кг пластиковых бутылок, 1845 кг стекла, 233 кг гофрокартона, 168 кг пленки, 155 л органики — это вторсырье горожане принесли к специальным стоянкам экомобиля, а волонтеры, среди которых была и Наталья Трубачева, помогли его собрать, рассортировать, а затем сдать в переработку.

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В Сочи Парке также считают важным сортировать вторсырье и помогают гостям сделать это правильно. На развлекательной территории установлены урны с инфографикой металла, пластика и смешанных отходов. После вторсырье попадает в собственный досортировочный цех Сочи Парка, который открылся этой весной. Здесь сотрудники готовят отходы к отправке в переработку. Таким образом, благодаря полезным экоинициативам, весь пластик и прочие выброшенные материалы попадают не на полигоны, а становятся полезным сырьем и получают вторую жизнь.

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