В Краснодаре спрос на доставку еды увеличился за год на 15%

Спрос на услуги по доставке еды в Краснодаре за год в среднем вырос на 15%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил операционный директор сети ресторанов Madyar Collection Виталий Сычев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба сети ресторанов «Madyar Collection» Фото: Пресс-служба сети ресторанов «Madyar Collection»

По его словам, большую часть продаж обеспечивают блюда азиатской кухни. Кроме того, краснодарцы часто заказывают пиццу. На данный момент растет спрос на кавказские блюда — хинкали, шашлык и другие.

Согласно результатам совместного исследования агентства Data Insight и Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), с 2020 по 2022 годы доля общепита, предлагающего доставку, выросла и составила 61% от общего числа ресторанов в России. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

«На этом рынке большая конкуренция. Поэтому очень важно обеспечивать классное качество продукта, хороший сервис доставки, опрятных, хорошо обученных курьеров», – прокомментировал Виталий Сычев.

По прогнозу эксперта, спрос на доставку еды в ближайшем будущем не будет значительно расти, так как потребители хотят не только получить качественный продукт, но также и атмосферу и эмоции в ресторане. Однако прогноз может измениться с развитием технологий и других экономических факторов, резюмирует господин Сычев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дубай» зарегистрировано в 2011 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — деятельность рекламных агентств. Учредитель — Наталия Касьянова. Выручка компании за 2022 год составила 22,6 млн руб., убыток — 3,6 млн руб.

Андрей Пугачев

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