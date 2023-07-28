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Коммерсантъ FM
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«Эксмо» перелистает комиксы

Перспективно ли новое направление работы издательства

В «Эксмо» объявили о запуске редакции российских комиксов. Как заявили в издательстве, на фоне ухода из страны голливудских мэйджоров у потребителей падает интерес к произведениям Marvel. Поэтому компания намерена развивать отечественный жанр. До конца года она подпишет контракты с 20 новыми авторами. Их будут искать среди тех, кто уже приобрел аудиторию в соцсетях и на любительских форумах.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас у «Эксмо» есть контракты с 11 российскими создателями комиксов, правда, их доля в общем объеме продаж этого сегмента за прошлый год не превысила 10%. Вместе с тем спрос на такие произведения растет, уверяют в издательстве.

Правда, в текущих условиях такая идея достаточно рискованная, замечает художник, автор комиксов Алексей Горбут:

«Например, у российского произведения "Дух моей общаги", насколько я знаю, замечательные продажи и вообще отлично дела обстоят. Кроме "Эксмо", есть другие издатели, которые печатают только отечественные комиксы, в частности, Bubble. То есть у них изначально такая специфика. Вот "Майор Гром", который выходил с 2012 года, так уже 11 лет и печатается.

Alpaca начинало как переводное издательство и сотрудничало с Marvel. Но после того, как западные компании ушли, оно делает адаптации, например, произведений Ника Перумова и других фантастов.

У "Эксмо" же нет такой практики, чтобы делать сериальные вещи. Им предстоит большая работа по изучению этого направления.

Раньше, например, в российских кинотеатрах выходил фильм про Дэдпула, и сразу же продажи комиксов про этого герои возрастали. Система так работала. Другой пример — состоялись уже две премьеры по вселенной "Майора Грома". И благодаря этому многие люди узнали, что, оказывается, есть и комиксы про него.

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Так что люди, которые собирали, например, комиксы DC или Marvel, сейчас либо переключатся на заказ оригинальных комиксов онлайн, то есть на английском языке, либо начнут искать что-то другое, не связанное с привычными произведениями. Возможно, они смогут найти для себя каких-то российских авторов. Но тут все очень сложно».

При этом у «Эксмо» уже были очень успешные кейсы в этом направлении, напомнил руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи Александр Кунин:

«Это не новая идея, "Эксмо" и раньше делало к ней подходы. Несколько лет назад был проведен такой питч: молодые комиксисты предлагали издательскому сообществу свое видение проектов, которые могли бы стать популярными в будущем. Вот тогда уже начали как-то серьезно обращать внимание и подыскивать кого-то, с кем можно было бы работать. Так что "Эксмо" уже провело работу по мониторингу того, что нравится молодежи.

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Например, можно вспомнить замечательный комикс "Бессмертный". Он публиковался в рунете, а потом его уже включили в издательский пакет. Это бестселлер, который, действительно, очень хорошо продается, ушло несколько тиражей, и первый том постоянно допечатывается, потому что спрос на него тоже велик».

По данным «Эксмо-АСТ», за первые шесть месяцев 2023-го продажи комиксов Marvel упали почти на четверть год к году. При этом у японской манги, наоборот, выросли на 11%. По прогнозам издательства, комиксы российских авторов опередят западные по продажам в течение двух-трех лет. Однако достичь доли азиатских, на которые приходится 70% сбыта в этом сегменте, им вряд ли удастся.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

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