В Керченском проливе ограничено передвижение маломерных судов и плавсредств

В акватории Керченского пролива со стороны Темрюкского района Кубани введен запрет на движение прогулочных катеров, яхт, надувных матрасов, гидроциклов, досок – сабов, сообщает оперативный штаб Кубани. Соответствующее решение приняло Министерство обороны РФ.

Ограничение действует в части акватории Керченского пролива между мысами Хрони и Ахиллеон, а также севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Без ограничений в этой части пролива могут передвигаться только корабли ВМФ России, Росгвардии и пограничников. Движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток после досмотра.

Анна Перова, Краснодар