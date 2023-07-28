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Центр греческой культуры начали строить в Нижнем Новгороде

Началось строительство центра греческой культуры на улице Почаинской, 17 в Нижнем Новгороде. Общая площадь составит около 1,25 тыс. кв. м, сообщила региональная инспекция госстройнадзора на странице «ВКонтакте».

Фото: «Архитектурное бюро №1»

Фото: «Архитектурное бюро №1»

Проект разработало «Архитектурное бюро №1» по заказу бизнесмена Юрия Илиади. Здание будет четырехэтажным: сам центр разместится на первом, остальные этажи отведут под апартаменты. На территории оборудуют подземную парковку. Закончить работы планируется в мае 2024 года.

Елена Ковалева

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