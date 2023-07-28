На трех пляжах Казани зафиксированы «нестандартные» лабораторные исследования воды

На трех пляжах Казани и на пляже в Лаишево выявлены «нестандартные» лабораторные исследования воды. Об этом во время пресс-конференции сказала заместитель главного санитарного врача республики Любовь Авдонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По ее словам, речь идет о пляжах «Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье», «Локомотив». Нестандартные исследования наблюдаются там по санитарно-химическим показателям. Аналогичная ситуация по микробиологическим показателям зафиксирована на пляже «Нижнее Заречье», на пляже в Набережных Челнах, в Лаишево, Мамадыше и Бугульме.

"Ъ-Казань"