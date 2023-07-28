«Рок-квартирник», «Синие носы» и история железных дорог

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать квартет Владислава Талабуева с концертом-посвящением саксофонисту Гроверу Вашингтону, а в Тюмени — хиты русского рока в исполнении актеров театра и музыкальной группы «Слушать подано». В музеях — увидеть выставку, посвященную истории железных дорог в России, и пообщаться с художниками объединения «Синие носы». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



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Концерты

В Екатеринбурге в Музее андеграунда и амфитеатре торгового центра «Мега» с 29 по 30 июля пройдет крамп-фестиваль «Движение улиц», в рамках которого состоятся перформансы, баттлы и воркшопы от Лены Шибаловой (Санкт-Петербург) и Сергея Федотова (Москва). Крамп — стиль уличного танца, для него характерны свободные, выразительные, энергичные движения. Сейчас крамп стал отдельной субкультурой. Стоимость абонемента на оба дня фестиваля — 4 тыс. руб.

На сцене Тюменского Большого драматического театра 31 июля состоится «Рок-квартирник» в исполнении актеров театра и музыкантов группы «Слушать подано». На концерте прозвучат известные хиты русского рока. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В Екатеринбурге в джаз-клубе EverJazz 3 августа выступят трио Елизаветы Романовой и бэнд-лидер Данияр Баяманов с программой «Lady & Gentlemen» (вокальный джаз и соул). В исполнении музыкантов прозвучат композиции Стинга, Стиви Уандера и соул-мелодии в авторских аранжировках. Стоимость билета — от 400 руб.

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джазовом клубе EverJazz 4 августа состоится концерт-посвящение саксофонисту Гроверу Вашингтону в исполнении квартета Владислава Талабуева. Один из самых запоминающихся саксофонистов второй половины XX века, Вашингтон был всегда верен собственному стилю — джаз-рок-фьюжн, который представлял собой инструментальный ритм-энд-блюз с элементами фанка и джазовыми импровизациями. Его популярными композициями были «Winelight» и «Mister Magic». На концерте эти и другие мелодии зрители услышат в авторском прочтении музыкантов квартета. Стоимость билета на концерт — от 400 руб.

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Выставки

В Тюмени в музейном комплексе имени Ивана Словцова 2 августа откроется выставка «Объединяя Россию: от Царскосельской железной дороги до Великого сибирского пути». На ней представлено более 100 экспонатов из собрания Государственного музея-заповедника «Царское Село», Музея железных дорог России (Санкт-Петербург) и киностудии «Ленфильм». Среди предметов экспозиции — живопись, графика, документы, фотографии, мемориальные мундиры, образцы ливрейного и форменного платья, памятные знаки и другое. Выставка рассказывает о роли железных дорог в развитии территорий и судьбе жителей. Она продолжит работу до 15 октября, вход свободный.

В Екатеринбурге в Музее андеграунда продолжается цикл лекций-концертов «Час винила Алексея Коршуна». Так, 2 августа пройдет встреча под названием «Первопроходцы электронной музыки». Музыка второй половины XX века получила новое глубокое звучание благодаря синтезаторам, изобретение которых расширило горизонты возможностей для музыкантов. Изучением свойств электронной музыки занимались исполнитель Брайан Ино, группы Kraftwerk, Yellow Magic Orchestra и Риюти Сакамото, Жан-Мишель Жарр, Гэри Ньюмен и другие. Были ли они музыкантами-одиночками или же теми, кто обогнал свое время, — об этом расскажут на лекции. Кроме того, слушатели ознакомятся с альбомом группы Kraftwerk «Die Mensch-Maschine» (1978), который прослушают на виниле. Стоимость полного билета на лекцию-концерт — 300 руб.

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Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 4 августа пройдет артист-ток с художниками группы «Синие носы» под названием «Пост-поп-нью-медиа-хэви-металл-арт против андерграунда». Художники Александр Шабуров, Вячеслав Мизин и Евгений Иванов презентуют свои новые фото- и видеопроекты и поделятся новостями международного, московского, уральского и сибирского современного искусства. Артист-ток пройдет в рамках XII фестиваля «ЛОМ». Стоимость полного билета — 300 руб.

В Тюмени музейный комплекс имени Ивана Словцова 4 августа организует пешеходную экскурсию «Деревянная резьба Тюмени». Участники увидят памятники деревянного зодчества конца XIX — начала XX века, узнают о знаменитых тюменских семьях Бурковых, Колокольниковых, Сергеевых, Новоселовых, Дементьевых, Черепановых, а также познакомятся с архитектурными стилями, характерными для города. Стоимость билета на экскурсию — 200 руб.

Спектакли

В Екатеринбурге в саду дома-музея Павла Бажова 3 августа в рамках проекта «Театр на огороде» будет представлен сказ Павла Бажова «Травяная западенка». Это история о девушке Усти и ее незадачливом женихе, которую расскажут актеры Коляда-театра Евгений Корнильев и Даниил Шулепин. Режиссер читки — Николай Коляда. Стоимость билета на спектакль — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 20-м театральном сезоне Коляда-театр презентует премьеру — моноспектакль «Шаровая молния» по пьесе Романа Козырчиковав исполнении Веры Цвиткис. Показ спектакля пройдет 4 августа. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 27 июля по 2 августа проходит показ фильма французского режиссера Леоса Каракса «Парень встречает девушку» на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм-фантазия повествует о любви, полной тайн и загадок. Чужая записка приводит одного из главных героев Алекса на необычную вечеринку, где он спонтанно признается девушке в своих чувствах. После этого Алекс погружается в странный сон, который хранит для него секреты. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева