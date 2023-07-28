Оговор привел в колонию

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор предпринимателю из станицы Кущевской Александру Исюку, который признан виновным в ложном доносе и особо крупном мошенничестве в отношении «цапковского» Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней. Александр Исюк приговорен к 6,5 годам колонии. Суд признал, что в 2019 году господин Исюк организовал незаконное уголовное преследование потерпевших, требуя 150 млн руб. компенсации за якобы отнятые бандитами средства. Предприниматель настаивает на том, что он действительно пострадал от «цапковских».
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Октябрьский районный суд в Ростове-на-Дону признал Александра Исюка, предпринимателя из станицы Кущевской, виновным в ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили «Ъ-Юг» в суде. Подсудимому назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Приговором установлено, что в 2019 году владелец агрофирмы «Юст» из Кущевского района Александр Исюк обратился в полицию с заявлением о том, что он якобы стал жертвой вымогательства со стороны банды «Цапки».
Предприниматель рассказал, что летом 2010 года, за несколько месяцев до массового убийства в станице Кущевской, его предприятие получило крупный кредит, после чего «цапковские» якобы потребовали у него часть средств. Опасаясь расправы, господин Исюк якобы отдал «Цапкам» 70 млн руб. и Range Rover стоимостью 4 млн руб. Автомобиль был оформлен на члена банды Владимира Алексеева (Беспредела), а ездил на нем Сергей Цапок.
По словам заявителя, в вымогательстве участвовали Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Вячеслав Цеповяз, его бывшая жена Наталья Стришняя, а также предприниматель Федор Стрельцов.
Александр Исюк пояснил, что он не сообщал о преступлении раньше якобы из-за угроз Федора Стрельцова, который в 2019 году был объявлен в розыск и скрылся, после чего владелец ООО «Юст» пришел в полицию.
Уголовное дело о вымогательстве расследовалось почти два года, Наталья Стришняя несколько месяцев находилась в СИЗО и под домашним арестом, в итоге следствие пришло к выводу о невозможности доказать событие преступления. После этого фигурантом дела стал уже сам господи Исюк.
Обвинение выяснило, что Александр Исюк фальсифицировал доказательства, а кроме того, совершил мошенничество, обратившись в суд за взысканием с семьи Цеповяз – Стришних компенсации ущерба в сумме 150 млн руб.
Александр Исюк находится под стражей с июля 2021 года, его уголовное дело поступило в суде в конце прошлого года. В процессе в качестве потерпевшего выступил Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание за преступления в составе банды. «Цапковский» рассказал, что во время свиданий родственники рассказывали ему о якобы совершенном в отношении его семьи вымогательстве со стороны господина Исюка.
В прениях прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы. Подсудимый Исюк в последнем слове настаивал на своей невиновности и просил суд вынести справедливое решение, заявив: «Вся Кущевская знает, что у меня бандиты забрали деньги и автомобиль».