Оговор привел в колонию

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор предпринимателю из станицы Кущевской Александру Исюку, который признан виновным в ложном доносе и особо крупном мошенничестве в отношении «цапковского» Вячеслава Цеповяза и его бывшей жены Натальи Стришней. Александр Исюк приговорен к 6,5 годам колонии. Суд признал, что в 2019 году господин Исюк организовал незаконное уголовное преследование потерпевших, требуя 150 млн руб. компенсации за якобы отнятые бандитами средства. Предприниматель настаивает на том, что он действительно пострадал от «цапковских».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд в Ростове-на-Дону признал Александра Исюка, предпринимателя из станицы Кущевской, виновным в ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили «Ъ-Юг» в суде. Подсудимому назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Приговором установлено, что в 2019 году владелец агрофирмы «Юст» из Кущевского района Александр Исюк обратился в полицию с заявлением о том, что он якобы стал жертвой вымогательства со стороны банды «Цапки».

Предприниматель рассказал, что летом 2010 года, за несколько месяцев до массового убийства в станице Кущевской, его предприятие получило крупный кредит, после чего «цапковские» якобы потребовали у него часть средств. Опасаясь расправы, господин Исюк якобы отдал «Цапкам» 70 млн руб. и Range Rover стоимостью 4 млн руб. Автомобиль был оформлен на члена банды Владимира Алексеева (Беспредела), а ездил на нем Сергей Цапок.

По словам заявителя, в вымогательстве участвовали Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Вячеслав Цеповяз, его бывшая жена Наталья Стришняя, а также предприниматель Федор Стрельцов.

Александр Исюк пояснил, что он не сообщал о преступлении раньше якобы из-за угроз Федора Стрельцова, который в 2019 году был объявлен в розыск и скрылся, после чего владелец ООО «Юст» пришел в полицию.

Уголовное дело о вымогательстве расследовалось почти два года, Наталья Стришняя несколько месяцев находилась в СИЗО и под домашним арестом, в итоге следствие пришло к выводу о невозможности доказать событие преступления. После этого фигурантом дела стал уже сам господи Исюк.

Обвинение выяснило, что Александр Исюк фальсифицировал доказательства, а кроме того, совершил мошенничество, обратившись в суд за взысканием с семьи Цеповяз – Стришних компенсации ущерба в сумме 150 млн руб.

Александр Исюк находится под стражей с июля 2021 года, его уголовное дело поступило в суде в конце прошлого года. В процессе в качестве потерпевшего выступил Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание за преступления в составе банды. «Цапковский» рассказал, что во время свиданий родственники рассказывали ему о якобы совершенном в отношении его семьи вымогательстве со стороны господина Исюка.

В прениях прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы. Подсудимый Исюк в последнем слове настаивал на своей невиновности и просил суд вынести справедливое решение, заявив: «Вся Кущевская знает, что у меня бандиты забрали деньги и автомобиль».

Анна Перова, Краснодар