В Таганроге предположительно взорвалась ракета

В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Глава региона написал, что погибших в результате происшествия нет. Василий Голубев также отметил, что к медикам обратились 15 человек. Все с легкими ранениями от осколков.

«Информация об ущербе уточняется. Буду информировать»,— написал Василий Голубев.

Ранее сообщалось, что днем 28 июля в Таганроге прогремел взрыв.

Анастасия Назарова