ВТБ: каждый второй новый автомобиль, приобретенный в кредит – китайский

В январе - июне 50% автокредитов на новые автомобили заемщики направили на покупку машин производства КНР, подсчитали аналитики ВТБ. По прогнозам экспертов, к концу 2023 года показатель вырастет до 70%

Согласно статистике ВТБ, в первом полугодии заемщики приобрели в кредит порядка 7 тыс. новых китайских автомобилей, сумма сделок составила около 12,5 млрд руб., что почти на четверть выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Самыми популярными марками китайского автопрома стали Omoda (36% от всех сделок), Changan (20%), Haval (16%), Сhery (10%) и Geely (7%). Средний размер одного кредита на машины из КНР в первом полугодии вырос до 1,7 млн руб. (+3% с начала года).

«Структура российского авторынка стремительно меняется. На фоне ухода западных брендов свободные ниши занимают азиатские марки и автомобили отечественного производства. Это подтверждает наша статистика: мы видим динамичный рост спроса на транспортные средства производства КНР. Продажи первого полугодия показали, что каждый второй новый автомобиль, приобретенный в кредит – китайский», – прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.

По его словам, российских автомобилистов привлекает техническая оснащенность автомобилей из КНР, их стильный дизайн, умеренный ценник, а также наличие в России дилерских сетей, сервисных центров, стабильная доступность запасных частей и комплектующих для обслуживания таких авто.

Кроме того, ряд китайских автопроизводителей предлагают выгодные программы субсидирования.

Всего, по подсчетам ВТБ, с начала года оформлено 53,8 тыс. автокредитов на сумму более 66 млрд руб.

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