Из-за ремонта и ограничения движения изменится схема движения общественного транспорта в Ижевске

В Ижевске в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Кирова и Песочной в направлении Центра с 21:00 28 июля до 03:30 31 июля будет закрыто движение трамваев 1, 7, 10 маршрутов на участке от магазина «Океан» до Сквера металлургов. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

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С 28 июля с 21:00 до 00:30 29 июля трамвай № 1 будет следовать: Ул.Московская — Центр — ул.К.Маркса — ул.Кирова — ул.Тимирязева. Трамвай №10 будет ходить по маршруту: Ул.Ворошилова — Центр — ул.К.Маркса — ул.Кирова — ул.Тимирязева.

29 июля с 03:30 до 03:30 31 июля будут закрыты маршрут №1 и 7, при этом увеличат количество трамваев №9. 10 маршрут будет ходит по схеме: Ул.Ворошилова — ул.Ленина — Центр.

Кроме того, из-за реконструкции магистральной теплосети на перекрестке улиц Советской и Коммунаров 29 и 30 июля будет закрыто движение троллейбусного маршрута №4.

Ограничения также затронут автобусные маршруты.

С 20:00 28 июля до 06:00 31 июля из-за ремонта на улице Советской между улицами Коммунаров и Пушкинской автобусы маршрутов №№ 12, 27, 28 и 40 будут перенаправлены на улицу Ленина. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться в районе трамвайной остановки «Банк Зенит».

Из-за ремонта на пересечении улиц Кирова и Песочная в выходные для автобуса № 29 остановка «Аграрный университет» в сторону Як-Бодьинского тракта будет перенесена на остановку «Аграрный университет» в сторону центра.

Движением автобусных маршрутов №№ 56, 312, 470, 128, 324, 374, 322 в сторону Як-Бодьинского тракта будет осуществляться по улице 30 лет Победы — улица Студенческая с остановкой «Аграрный университет» на улице 30 лет Победы.

Остановку «Дом природы» перенесут на улицу Студенческую (напротив АЗС) за пешеходным переходом. Движение в сторону города будет осуществляться по прежнему маршруту.