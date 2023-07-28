Конкурс на проектирование мукомольного завода в Петербурге объявлен уже в третий раз

Власти Санкт-Петербурга вновь объявили конкурс на проектирование мукомольного комбината на Обводном канале, следует из данных портала госзакупок. Начальная цена контракта составила 164,4 млн рублей, что на 10% больше, чем в предыдущий раз.
Производство будет располагаться по адресу: проспект Обуховской Обороны, 7Ж. Срок сдачи проекта — 31 октября 2025 года.
Согласно конкурсной документации, комплекс будет включать в себя производственной корпус с мельницей, лабораторией и складами для неочищенного зерна, корпус для бестарного хранения муки. Кроме того, проект предусматривает склады для тарных грузов, а также устройства отпуска продукции на железнодорожный и автомобильный транспорт. Планируется, что предприятие будет производить 15 наименований продукции, в числе которых несколько видов пшеничной и ржаной муки, корма, манная крупа и отруби. Производительность составит 900 тонн в сутки.
Земельный участок под новое производство площадью 60 тысяч кв. м принадлежит городу и находится в ведении ГУП «Продовольственный фонд». Сейчас на нем расположено историческое здание элеватора в стиле модерн, построенное в начале XX века.
В 2010 году ГУП «Продовольственный фонд» решило модернизировать существующее здание, открыв на его базе новое производство. Планировалось завершить работы к 2016 году. Однако в мае того же года «Элеватор мукомольного завода им. В.И.Ленина» включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, после чего петербургские власти решили, что разумнее построить рядом новый комбинат. После этого уже дважды объявлялся конкурс на проектирование предприятия. Первый раз — в 2021 году, тогда стоимость работ по проектированию оценили в 70 млн рублей. В первый раз на конкурс заявился только один участник, но его заявка не соответствовала критериям. Новый конкурс объявили в ноябре 2022 года, стоимость подняли до 154 млн рублей. Однако все заявки были отклонены, поскольку ни один потенциальный подрядчик не предоставил лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.