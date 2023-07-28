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Коммерсантъ FM
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В Таганроге произошел взрыв

В центре Таганрога произошел взрыв. Как сообщает корреспондент «РИА Новости», взрыв произошел на банковской площади рядом с музеем, есть пострадавшие. В правительстве Ростовской области сообщили «Ъ», что уточняют информацию.

Telegram-канал «112» пишет, что взрыв произошел около ресторана «Чехов Сад». По данным Telegram-канала Baza, взрыв был недалеко от Александровской площади во дворе Государственного банка. По его информации, пострадали пять человек. Shot со ссылкой на очевидцев сообщает о прилете ракеты, как минимум трое пострадали.

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