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Артем Молчанов назвал причину отказа от ремонта тротуаров

В Ярославле в рамках ремонта дорог тротуары будут ремонтировать только те, что находятся в абсолютно неудовлетворительном состоянии. На части участков принято решение о ремонте только проезжей части. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в ходе прямого эфира «ЦУР».

Тротуар на улице Юности, Ярославль

Тротуар на улице Юности, Ярославль

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Тротуар на улице Юности, Ярославль

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Тему отсутствия планов по ремонту тротуаров на улице Юности поднял в социальных сетях житель Ярославля, который обещал обратиться в Минтранс. Ярославец пояснил, что нацпроект «Безопасные и качественные дороги» предполагает комплексный ремонт всей дороги, в том числе и тротуаров. Но на улице Юности в ходе ремонта по БКД тротуары не ремонтировали. В ходе прямого эфира «Центра управления регионом» глава Ярославля Артем Молчанов пояснил, что сейчас в приоритете ремонт самых сложных и опасных участков дорог.

«В определенной части участков дорог выполняются работы по ремонту тротуаров. Там, где они находятся в абсолютно неудовлетворительном состоянии. По определенным участкам дорог мы приняли решение, что мы выполняем только проезжую часть. Мы сегодня были на улице Лисицына — там проехать просто невозможно. По тротуару пройти можно, а по дороге не проехать. Лучше там вообще не ездить. Мы приняли для себя решение выполнить сейчас самые аварийные участки дорог, а что касается тротуаров, то там, где они находятся в относительно удовлетворительном состоянии, провести дополнительную работу по подготовке проектов, и в следующем году заложить это в программу дополнительно к работам по дорогам»,— сказал господин Молчанов.

Алла Чижова

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