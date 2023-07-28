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В выходные в Ижевске будут закрыты для транспорта некоторые улицы

В Ижевске на ряде участков дорог будет ограничено движение транспорта. Так, в связи с ремонтом магистральной теплотрассы с 20:00 28 июля до 6:00 31 июля будет закрыта улица Советская в районе пересечения с улицей Коммунаров.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

С 20:00 28 июля до 23:00 13 августа будет ограничение проезда транспорта по ул. Ленина от ул. К. Маркса до В. Сивкова. Там будет проходить ремонт теплотрассы.

Второй этап капремонта трамвайных путей в выходные будет проходить на перекрестке улиц Кирова и Песочная. Ограничение проезда будет действовать с 00:00 29 июля до 00:00 31 июля

30 июля с 9:20 до 10:00 для транспорта будут закрыты участок улицы Лихвинцева от Коммунаров до Пушкинской, ул. Пушкинская на перекрестке с ул. Лихвинцева, ул. М. Горького в районе монумента Дружбы народов, ул. Милиционная от монумента до Набережной и Набережная имени Зодчего Дудина. Здесь будет проводиться празднование Дня ВМФ.

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