Глава МЧС проинспектировал восстановление сгоревшего в мае села Юлдус в Курганской области

Министр чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Курганскую область. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым он выехал в село Юлдус, пострадавшее от пожара 7 мая. Они оценили, как идет строительство новых домов для погорельцев, и встретились с жителями, сообщает правительство региона.

По данным областных властей, все жители Юлдуса, которые имели необходимые документы, получили жилищные сертификаты, включая тех, у кого жилье не было зарегистрировано в ЕГРН, но были другие правоустанавливающие документы.

«По сложным случаям проведена отдельная работа, привлекаются внебюджетные ресурсы, - сообщают в правительстве области. – Всего жителям Юлдуса выдано более 180 жилищных сертификатов. Около 80 получателей приняли решение не строить, а приобрести жилье, 60 – строить новые дома».

Тем, кто в результате ЧС лишился единственного жилья, областные власти предоставляют дополнительную помощь в виде субсидии в размере 700 тыс. руб. через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию.

Также глава МЧС и курганский губернатор совершили облет пострадавших в результате майских пожаров деревни Логоушка и поселка Смолино.