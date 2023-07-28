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Экс-помощник министра туризма Ставрополья приговорен к 2,5 годам заключения за мошенничество

Ессентукский городской суд приговорил бывшего помощника министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края к двум с половиной годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, бывший помощник министра, данные которого не раскрываются, участвовал в махинациях с госконтрактами на проведение массовых мероприятий. В 2020 году министерство туризма заключило контракт на оказание услуг на сумму 45 млн руб. Подрядчик фактически не выполнил работу по контракту, но помощник министра, будучи в сговоре с поставщиком, подготовил и направил руководству акт выполненных работ.

«В целях сокрытия следов противоправной деятельности он составил фиктивные договоры субподряда со сторонними компаниями, якобы участвующими в выполнении предусмотренных работ», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы продолжают расследование в отношении других участников преступного сговора.

Как сообщалось ранее, уголовные дела в отношении двух руководителей минтуризма Ставрополья — на тот момент действующего министра Кирилла Реута и бывшего главы ведомства Александра Трухачева — были возбуждены в 2022 году по итогам прокурорской проверки о соблюдении требований законодательства при госзакупках. Оперативники нашли нарушения в действиях руководства ведомства при заключении контрактов на проведение фестиваля фейерверков.

Анастасия Назарова

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