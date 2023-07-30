Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Можно констатировать рождение новой сети»

Дарья Цивина — об открытии нового заведения на Пятницкой

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, каким получился «ГорБуфет Шашлычная» Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко.

Фото: ГорБуфет

Фото: ГорБуфет

На Пятницкой открылся «ГорБуфет Шашлычная» Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко, который полностью воссоздает формат их же «АлкоБуфета Шашлычной» на Сретенке. Таким образом можно констатировать рождение новой сети — ресторанный стиль «хомо советикус», казавшийся фриковой причудой в 2020 году, в 2023-м стал по-настоящему актуальным. Об этом свидетельствуют и появление многочисленных эпигонов первого «АлкоБуфета», и открытие нового «ГорБуфета» именно на Пятницкой, одной из самых оживленных ресторанных улиц Москвы с «народным» уклоном.

Главными элементами дизайна в новом ресторане стали барная стойка из зеленого кафеля, настенный ковер с пришпиленными к нему картинками Замоскворечья и тесная туалетная комната, похожая одновременно на лифтовую кабину и вагон-купе.

Все эти атрибуты прошлого отлично сочетаются с незамысловатым «прейскурантом блюд», в котором центральное место занимают шашлыки и люля-кебабы по цене от 420 до 790 руб. из баранины, свинины, курицы, мраморной говядины и масляной рыбы.

Кроме того, в меню есть бутерброды со смальцем, селедкой, шпротами и красной икрой, и фирменный набор закусок, в котором, конечно же, значатся помидоры с сыром и чесноком — и, правда, лучшее блюдо в холдинге Левицкого, а еще оливье, селедка с картошкой, два вида сала с горчицей и хлебом и соленый огурец за 60 руб. Последний идеально сочетается с водкой за 120 руб. Фудпейринг, который мы заслужили.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...