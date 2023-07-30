Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, каким получился «ГорБуфет Шашлычная» Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГорБуфет Фото: ГорБуфет

На Пятницкой открылся «ГорБуфет Шашлычная» Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко, который полностью воссоздает формат их же «АлкоБуфета Шашлычной» на Сретенке. Таким образом можно констатировать рождение новой сети — ресторанный стиль «хомо советикус», казавшийся фриковой причудой в 2020 году, в 2023-м стал по-настоящему актуальным. Об этом свидетельствуют и появление многочисленных эпигонов первого «АлкоБуфета», и открытие нового «ГорБуфета» именно на Пятницкой, одной из самых оживленных ресторанных улиц Москвы с «народным» уклоном.

Главными элементами дизайна в новом ресторане стали барная стойка из зеленого кафеля, настенный ковер с пришпиленными к нему картинками Замоскворечья и тесная туалетная комната, похожая одновременно на лифтовую кабину и вагон-купе.

Все эти атрибуты прошлого отлично сочетаются с незамысловатым «прейскурантом блюд», в котором центральное место занимают шашлыки и люля-кебабы по цене от 420 до 790 руб. из баранины, свинины, курицы, мраморной говядины и масляной рыбы.

Кроме того, в меню есть бутерброды со смальцем, селедкой, шпротами и красной икрой, и фирменный набор закусок, в котором, конечно же, значатся помидоры с сыром и чесноком — и, правда, лучшее блюдо в холдинге Левицкого, а еще оливье, селедка с картошкой, два вида сала с горчицей и хлебом и соленый огурец за 60 руб. Последний идеально сочетается с водкой за 120 руб. Фудпейринг, который мы заслужили.