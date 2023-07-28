Самозанятые Удмуртии увеличили выручку на 54%

Самозанятые Удмуртии по итогам первого полугодия 2023 года увеличили выручку на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики по данным УФНС по республике. За этот период самозанятые сформировали более 1,8 млн чеков, средняя сумма чека — 1 910 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В настоящее время в Удмуртии зарегистрированы более 56 тыс. самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

«Институт самозанятых в Удмуртии активно развивается как количественно, так и качественно. Ежемесячный прирост количества составляет более 1,5 тыс. человек. Растут также и показатели их деятельности. Например, средняя сумма чека в 2023 году увеличилась на 35% по сравнению с прошлым годом»,— прокомментировал и. о. министра экономики Удмуртии Алексей Братухин.

По его словам, среди наиболее популярных видов деятельности у самозанятых услуги по ремонту и строительству, IT, перевозка пассажиров, парикмахерские и косметологические услуги.

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