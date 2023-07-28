50% жителей Ижевска хотели бы перейти на четырехдневную рабочую неделю

Каждый второй житель столицы Удмуртии поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели, против такого графика выступают 28%. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сторонниками «четырехдневки» зачастую выступают более молодые респонденты. Среди опрошенных до 34 лет их 56%, среди старшего поколения — 35%. Женщины активнее выступают за сокращение рабочих дней, чем мужчины — 53% против 44% соответственно. Реже других одобряют увеличение выходных те, кто зарабатывает больше 80 тыс. руб. в месяц — 41%.

61% опрошенных уверены, что смогли бы выполнять за четыре рабочих дня столько же, сколько и за пять. 21% четырех дней не хватит на выполнение рабочих задач. При этом готовность больше успевать женщины выражают чаще — 67% против 60% среди мужчин.

Дополнительный выходной 28% респондентов предпочтут потратить на семью, 23% — на отдых, еще 15% занимались бы саморазвитием и повышением квалификации. Каждый седьмой нашел бы подработку на освободившееся время, каждый девятый занялся бы домашними делами, а каждый одиннадцатый — решением личных вопросов. По 6% опрошенных освободившийся день потратили бы на активный отдых или хобби, 3% — на путешествия и здоровье, по 1% — на чтение книг и походы в театры и музеи.