Кассация оставила в силе приговор замначальника УМВД Курганской области

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор нижестоящей инстанции в отношении бывших замглавы УМВД по Курганской области Андрея Шамина, начальника и бухгалтера-кассира отдела полиции «Шадринский». Об этом сообщает пресс-служба объединенной судебной системы региона.

Участники группы были осуждены за хищение выплат сотрудников полиции на 53,5 млн руб. В августе 2022 года Шадринский районный суд признал их в зависимости от стени участия виновными в получении и даче взятки, присвоении и легализации средств, а также превышении должностных полномочий. В ноябре судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда смягчила приговор фигурантам, уменьшив им штрафы.

С учетом апелляции бывшим замначальника УМВД региона Андрею Шамину было назначено 12 лет колонии общего режима со штрафом 3 млн руб., руководителю отдела полиции Шадринска Дмитрию Кокотееву — десять лет в аналогичном исправительном учреждении со штрафом 1 млн руб. Сотруднице бухгалтерии утвердили пять лет колонии общего режима.

«В счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, солидарно с них постановлено взыскать более 53 млн руб.»,— дополняют в пресс-службе судебной системы.