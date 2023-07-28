В Новороссийске локализовали горение на складе на площади 1000 квадратных метров

Пожар в крупном складском помещении в Новороссийске на площади 1000 кв. м локализован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Золотая Рыбка поступило спасателям в 13:47. Около двух часов дня на место прибыли первые подразделения и установили площадь возгорания. Спасатели локализовали горение в 14:51.

Всего на тушении задействовано от РСЧС 56 человек личного состава и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек, 13 единиц техники.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram