На Ирбитской ярмарке создадут «Чайный квартал»

В Ирбите с 11 по 13 августа будет работать Ирбитская ярмарка. Одной из ее особенностей станет создание «Чайного квартала», сообщили в Центре развития туризма Свердловской области. Его посетители смогут попробовать различные сорта чая, приобрести чайные аксессуары и посетить мастер-классы по чайной церемонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирбитская ярмарка

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ирбитская ярмарка

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Гости Ирбитской ярмарки познакомятся с традициями коренных народов Среднего Урала, смогут приобрести эксклюзивные товары, созданные мастерами народных художественных промыслов, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть театральные представления и концерты»,— рассказали в Центре развития туризма. В дни ярмарки все музеи города будут работать до 20:00.

В концертной программе примут участие: Уральский русский народный хор, Уральский государственный академический филармонический оркестр, солист этно-шоу проекта Zainetdin Загир Зайнетдинов, государственный ансамбль народного танца «Ингушетия». В местном парке пройдет ландшафтный театральный фестиваль «Ирбея», где представят спектакли под открытым небом театры из Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска и Челябинска.

Ирбитская ярмарка — одна из старейших в России. Она проводилась с 1643 по 1929 год. В XIX веке ярмарка стала второй в России по объему торгового оборота, уступая только Нижегородской. С 2003 года ярмарка возобновила свою работу при поддержке правительства Свердловской области. Ежегодно в ней участвует около 600 участников торговли, а ее посещает более 45 тыс. туристов и жителей Ирбита.

Ксения Лысенко