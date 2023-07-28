В Удмуртии будут судить сбившего ребенка водителя

В Удмуртии будут судить жителя Глазова, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, в результате которого в ДТП погиб малолетний ребенок. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, утверждено соответствующее обвинительное заключение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным расследования, что ранее судимый и лишенный водительских прав обвиняемый на автомобиле «Лада Приора» сбил ребенка улицы Драгунова. Произошло это в темное время суток в марте 2023 года. С места происшествия водитель скрылся.

Ребенок от полученных травм, не совместимых с жизнью, скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.