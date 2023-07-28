Пищеблок Чайковской городской больницы перешел обратно медучреждению

Арбитражный суд Пермского края признал незаконной продажу здания больничного пищеблока компании «Элиона» и признал право собственности за Пермским краем. Об этом сообщает краевое минимущество.

В октябре 2022 года минимущество Пермского края обратилось с иском в арбитраж, утверждая, что у компании отсутствует право собственности на объект недвижимости — здание пищеблока и столовой, расположенных на территории Чайковской городской больницы. «Элиона» считала себя добросовестным приобретателем спорного имущества и с иском не согласилась.

В ходе судебного разбирательства эксперты доказали, что отчуждение этого объекта из публичной собственности противоречит как нормам ст. 296 ГК РФ о праве оперативного управления имуществом, так и нормам ст. 30 «Закона о приватизации».