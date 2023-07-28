Власти Хакасии предложили заморозить коммунальные тарифы в регионе до середины 2025 года

Правительство Хакасии обратилось к Федеральной антимонопольной службе с предложением заморозить тарифы для населения региона на коммунальные услуги до июля 2025 года. «Считаю это правильным шагом в текущей социально-экономической обстановке. К тому же в декабре 2022 года плата граждан за услуги ЖКХ по всей стране выросла на 9 %»,– сообщил глава региона Валентин Коновалов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

Он также отметил, что заморозка тарифов не отразится на работе предприятий ЖКХ, так как выпадающие доходы организациям компенсируются из республиканского бюджета.

В январе власти региона сообщали, что новые тарифы на услуги ЖКХ, после повышения в декабре 2022 года, планируется принять в июле 2024 года. В Хакасии рост тарифов в среднем составил 9% «с допустимым отклонением 2,8% по некоторым видам коммунальных услуг в ряде муниципалитетов». В частности, тарифы на питьевую воду и водоотведение для населения в среднем выросли в Хакасии на 11,8%, на горячую воду и тепловую энергию тарифы - на 8%. Тариф за электроэнергию в регионе на 2023 год утвержден в размере 2,67 руб. за кВтч (+9%).

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Оксана Павлова