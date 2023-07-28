В Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях зафиксирован высокий уровень конкуренции за место PR-специалиста

Аналитики рекрутинговой компании HeadHunter ко дню PR-специалиста (отмечается 28 июля) сообщили, что в Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях (по состоянию на июнь 2023 года) фиксируется очень высокий уровень конкуренции соискателей за места PR-специалистов (специалистов по связям с общественностью). Так, в Оренбургской области на одну вакансию приходится 20,5 резюме соискателей, в Самарской — 11,6 резюме, в Ульяновской — 11,3.

Также высокий уровень конкуренции в Башкортостане (13,4), Саратовской (12,0) и Пензенской (11,9) областях. Значительно ниже в Татарстане (8,7), где выше спрос компаний на таких специалистов. Самый низкий уровень конкуренции в Кировской области (6,7).

Как отмечает HeadHunter, уровень заработных плат PR-специалистов в России вырос на 15% по сравнению с 2021 годом, сейчас медианная заработная плата в целом по стране составляет 60,8 тыс. руб. В ПФО медианная зарплата специалистов по связям с общественностью — 44,4 тыс. руб. (рост в сравнении с 2021 годом — 27%, это самый большой рост среди округов России). 79% соискателей — женщины.

Андрей Васильев, Ульяновск