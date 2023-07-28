Финляндия прекратит прием заявлений на визы в Петербурге с 1 августа

В консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге перестанут принимать заявления на выдачу виз и видов на жительство с 1 августа, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел страны. С 1 сентября также прекратят полностью обслуживание клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Флаги Евросоюза и Финляндии на здании Генерального консульства Финляндской Республики на Преображенской площади, дом 4. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 2 Флаги Евросоюза и Финляндии на здании Генерального консульства Финляндской Республики на Преображенской площади, дом 4. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Как говорится в заявлении МИД Финляндии, все консульские и иммиграционные вопросы с 1 сентября перейдут в посольство в Москве.

Напомним, МИД РФ отозвал разрешение на работу финского генконсульства в стране 6 июля в связи с высылкой ряда российских дипломатов, которым вменили деятельность, несовместимую с работой дипсотрудников. Ранее две страны также обвиняли друг друга в блокировке консульских банковских счетов. Сообщалось, что генконсульство Финляндии в Петербурге прекратит работу также до 1 октября.

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