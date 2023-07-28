Конный клуб обязали отреставрировать здание конюшен на Крестовском острове

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск КГИОП Санкт-Петербурга к АНО «Конный центр "Простор"» и обязал конный клуб отреставрировать здание конюшен на берегу Малой Невки (Крестовский проспект, 20, лит. Ж) в течение трех лет, следует из карточки дела в суде.

Судом также установлена неустойка размером 100 тысяч рублей в месяц в случае неисполнения решения в срок.

Спор между комитетом и конным клубом возник из-за памятника архитектуры регионального значения — бывшей бани с прачечной при усадьбе Белосельских-Белозерских, построенных во второй половине XIX века. В конце 1980-х годов здание переоборудовали в конюшню, и с тех пор его функция не менялась. Сейчас там располагается «Конный центр "Простор"», арендующий здание у города.

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