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Водитель пострадал в ДТП с двумя фурами на Ростовском шоссе в Краснодаре

На Ростовском шоссе в Краснодаре 28 июля в результате столкновения двух большегрузов пострадал один водитель. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Фото: Типичный Краснодар

Фото: Типичный Краснодар

«Из-за аварии одна из грузовых машин опрокинулась, перекрыв движение по Ростовскому шоссе. В настоящий момент движение уже восстановлено»,— добавила Ирина Заватская.

Обоих водителей доставили в медицинское учреждение. Однако после осмотра врачами выяснилось, что пострадал один из них.

Тат Гаспарян

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