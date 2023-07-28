Водитель пострадал в ДТП с двумя фурами на Ростовском шоссе в Краснодаре

На Ростовском шоссе в Краснодаре 28 июля в результате столкновения двух большегрузов пострадал один водитель. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Фото: Типичный Краснодар
«Из-за аварии одна из грузовых машин опрокинулась, перекрыв движение по Ростовскому шоссе. В настоящий момент движение уже восстановлено»,— добавила Ирина Заватская.
Обоих водителей доставили в медицинское учреждение. Однако после осмотра врачами выяснилось, что пострадал один из них.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram