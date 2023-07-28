Краевые власти прокомментировали затянувшееся назначение главного архитектора Прикамья

В краевом минимуществе прокомментировали затянувшееся назначение главного архитектора Пермского края. Пост главного архитектора региона стал вакантным после того, как в январе занимавший его Артем Габдрахманов возглавил краевой минстрой. Однако региональные власти до сих пор не назначили специалиста на эту должность. По информации минимущества, на данный момент в ведомстве дорабатывают конкурсную документацию на замещение должности главного архитектора.

«К отбору кандидатуры главного архитектора региона надо подходить особенно тщательно, так как это работа в первую очередь с градостроительным законодательством, например с требованиями к архитектурно-градостроительному облику, с Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования вместо генерального плана и ПЗЗ»,— отметили в ведомстве. Кроме того, главный архитектор должен задавать вектор развития региона с учетом туристического потенциала и исторических объектов. В минимуществе добавили, что в Перми действуют компетентные организации, курирующие это направление: городской и краевой институты территориального планирования, градостроительные советы Пермского края и города, в которые входят профессиональные архитекторы и застройщики.

Напомним, в конце 2021 года на должность главного архитектора региона — замминистра регионального минимущества был назначен Артем Габдрахманов, до этого руководивший ГКУ «Институт регионального и городского планирования». В январе 2023 года господин Габдрахманов возглавил краевой минстрой, заменив на этом посту Андрея Колмогорова. Должность главного архитектора стала вакантной и продолжает таковой оставаться уже полгода. Обеспокоенность по этому поводу недавно выразило Пермское региональное отделение Союза архитекторов России, направив соответствующее письмо губернатору. В Союзе отметили, что отсутствие специалиста на вышеуказанной должности не позволяет принимать важные для города и края решения в области градостроительства и архитектуры. В объединении попросили в ближайшее время организовать процедуру выборов и назначения профессионального специалиста на должность главного архитектора Пермского края.