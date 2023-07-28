Администрация Мурино не согласовала митинг противников реновации

Городская администрация Мурино отказала активистам в согласовании митинга против программы реновации, сообщает портал «Реновация Новости». Решение объяснили несоответствиям заявленного мероприятия «требованиям поддержания безопасности и правопорядка».

В администрации Мурино предложили градозащитникам «конкретизировать формы и методы обеспечения правопорядка». Кроме того, в ответе города указали, что активисты не описали, как будет организована медицинская помощь на акции. Отказ они также мотивировали отсутствием копий документов об обеспечении охраны порядка, аренды ограждений и металлодетекторов.

Как обратил внимание MR7, в ответе администрации речь идет о митинге, запланированном на 5 августа, однако дальше в тексте датой обозначено 29 апреля. Как раз 29 апреля должна была пройти акция партии «Яблоко», в согласовании которой администрация Мурино трижды отказывала. «По всей видимости, администрация просто скопировала текст предыдущего отказа»,— пишет издание.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте